Pietro Castellitto | l' intervista | il nuovo film | Enea | la famiglia e l' amore

Ho visto Enea di Pietro Castellitto . Sono andato con Ethel. In sala ho notato Carlo Cracco e davanti a me si è seduto Biagio Antonacci. Alla fine ... (ilfattoquotidiano)

Pietro Castellitto : «Il cinema? Ho provato in tutti i modi a non farlo»

Sergio e Pietro Castellitto per la prima volta appaiono insieme in tv: l’occasione è il salotto di Mara Venier a Domenica In. È proprio la ... (funweek)