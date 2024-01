Piazzapulita | anticipazioni e ospiti della puntata di stasera | 11 gennaio 2024

Leggi su tpi

(Di giovedì 11 gennaio 2024), 11Questa sera, giovedì 11, alle ore 21,15 su La7 va in onda una nuovadi, la trasmissione di approfondimento condotta da Corrado Formigli. In questa nuova stagione, al centro l’analisi dei fatti epolitica, i commenti e i reportage. Ma quali sono glidi, 11, di? Scopriamo insieme leIn aggiornamento… In tv e ...