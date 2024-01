Piazza Municipio | urina e danneggiamenti al parcheggio interrato | il sindaco di Fondi anticipa la chiusura

(Di giovedì 11 gennaio 2024), 11 gennaio 2024 – “Nonostante l’installazione di una fitta rete di telecamere, la cartellonista e un’intensa attività di sensibilizzazione, continuano gli atti vandalici all’interno deldi. Oltre alle deplorevoli immagini di una donna ben vestita che, la notte della vigilia di Natale, ha deciso di fare i propri bisogni a favore di telecamera e alle frequentissime incursioni notturne, purtroppo un gruppo di tre ragazzini ha nuovamente arrecato danni ingenti alla struttura“. E’ quanto si legge in un comunicato del Comune di, che sottolinea: “Tutti i volti dei responsabili sono ben riconoscibili e sono al vaglio del locale commissariato di polizia che sta prendendo provvedimenti per i numerosissimi episodi verificatisi nelle ultime ...

... per esempio l'intervento di riqualificazione dell' exdiMazzini " fa notare Poli, mostrando gl impegni in corso. In particolare la sistemazione diMazzini (a completamento ...Le poche isole pedonali esistenti sono state soppresse (parte basse di corso Amendola) e quelle esistenti sono lasciate al traffico selvaggio (). Sarno non ha un monitoraggio ...Gli Open Day dedicati alla carta d'identità elettronica ripartono nel weekend del 13 e 14 gennaio 2024 con le aperture straordinarie degli uffici anagrafici dei Municipi III, V, XI, XV nella giornata ...