Piantedosi | il ministro della Debolezza e dell’Ignavia

Leggi su ilprimatonazionale

(Di giovedì 11 gennaio 2024) Roma, 11 gen – Matteoè il. Non che crediamo che il titolare del dicastero serbi dentro di sé chissà quali ideali (non leggiamo nel pensiero e non abbiamo il tempo di impelagarci in operazioni “paranormali”) ma se c’è una costante, in questo triste governo, sta sicuramente lì. Il caso inventato di Acca Larenzia lo evidenzia con maggiore enfasi, sebbene già agli esordi il personaggio in questione avesse mostrato la pasta estremamente molle di cui era fatto.Totalmente succube degli eventi, ile ...