Piaggine | moglie maltrattata | restrizioni per il marito

(Di giovedì 11 gennaio 2024) Il 10 gennaio scorso, a(SA), i Carabinieri della locale Stazione hanno eseguito un’ordinanza applicativa della misura cautelare “del divieto di avvicinamento alla persona offesa” emessa, su richiesta di questa Procura, dal G.I.P. del Tribunale di Vallo della Lucania nei confronti di un 48enne, “per maltrattamenti contro familiari o conviventi e per atti persecutori” nei confronti della. Il provvedimento cautelare, a, è scaturito, ferma restando la presunzione di innocenza, a seguito della denuncia – querela presentata dalla parte offesa per le continue molestie da parte dell’indagato. Segui ZON.IT su Google News.

