Perseguita l’ex e le incendia l’auto | 43enne dinanzi al Gip

Leggi su anteprima24

(Di giovedì 11 gennaio 2024) Tempo di lettura: 2 minutiInterrogatorio in carcere per Salvatore Nizza, 43 anni di Benevento, accusato di stalking e incendio doloso nei confronti della ex compagna, una donna di 63 anni, che vive al Rione Libertà. Ilda tempo aveva iniziato arla in ogni modo, fino ad arrivare are la sua auto. La macchina, una Fiat 500 intestata all’uomo ma in uso alla donna, fu data alle fiamme nel mese di dicembre dello scorso anno al Rione Libertà. L’uomo, secondo gli inquirenti, dopo la fine della relazione aveva iniziato ad assumere atteggiamenti molesti nei confronti della donna: la seguiva per la città pedinandola ogni qualvolta usciva per recarsi al supermercato, in farmacia o anche al bar. La donna, assistita dall’avvocato Fabio Ficedolo, aveva mutato le sue abitudini di vita evitando di uscire da sola per timore ...