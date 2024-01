“Perché di nuovo nella casa” Grande Fratello | l’annuncio sul rientro divide il pubblico | “Magari”

Leggi su tuttivip

(Di giovedì 11 gennaio 2024) Alfonso Signorini ci aveva visto lungo per quanto riguarda un ex concorrente del2023. Il rimorso è arrivato, anzi, molto prima del previsto e il conduttore lo aveva avvertito e sembrava infastiditosapeva quanto questo aveva insistito per entrare nel cast la scorsa estate. Ora potrebbe tornare. Non bisogna essere sempre forti, le debolezze sono ammesse, come il bisogno di tornare apropria dopo mesi all’interno dello spiato appartamento di Cinecittà. Però quando si prende una decisione così è il caso di rifletterci e a lungo. Il2023 non torna indietro. L’ex concorrente vuole rientrare., la proposta di“Non ...