Per Zirkzee il Bologna vuole 50 milioni | l’Arsenal si è fatto avanti Telegraph

(Di giovedì 11 gennaio 2024) Tutta Europa si sta accorgendo di Joshua, il talento olandese delche quest’anno ha collezionato 8 gol e 4 assist in 22 presenze.lo sta tenendo d’occhio, come riporta ilSport: “La necessità deldi trovare un altro attaccante è perché Gabriel Jesus ha riportato diversi infortuni nel corso dei mesi, mentre c’è anche incertezza sul futuro a lungo termine di Eddie Nketiah nel club. Ilvorrebbe 50per il calciatore,aprire la trattativa ma deve stare attento con le finanze, in quanto ha speso oltre 200nel mercato estivo. Potrebbe quindi essere più probabile che il club londinese cominci a trattare quest’estate. Il ...

... i giocatori che saltano la 20giornata Sono sette gli squalificatila 20giornata di campionato in seguito alle decisioni del Giudice Sportivo di Serie A: Joshua(Bologna) Federico Gatti (...Bastano due dati: 64.046 spettatori a San Siro, 50 mila circa all'Olimpicoil derby romano. Tre ... Quarta il più pericoloso dei Viola, l'olandeseha dato spettacolo con classe e sostanza. ...Tajon Buchanan è pronto a fare il suo esordio in Serie A con la maglia dell'Inter. Risolte a inizio settimana le ultime pratiche burocratiche in Belgio, Buchanan oggi si è allenato regolarmente e ...Cifre che permetterebbero alla società piemontese di potersi muovere sul mercato per trovare un sostituto ... che cerca un vice del talentuoso olandese Joshua Zirkzee. E non ha intenzione dunque di ...