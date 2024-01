Pensionati esentasse | cambia tutto | il Paese europeo più conveniente per trasferirsi

(Di giovedì 11 gennaio 2024)che vai, paradiso fiscale che trovi. Finito il sogno portoghese dopo lo stop alle agevolazioni da Lisbona, nuovi stati attendono i nostriche espatriano alla ricerca di tasse più basse sul loro assegno previdenziale. E con oltre 317mila connazionali che si godono il tanto meritato riposo all'estero, impazza il toto-paradiso fiscale. Albania, Slovacchia, Cipro, Tunisia o Grecia: ecco i paesi in cui, come ricostruito da Ignazio Stagno su Libero, i nostripossono rifugiarsi dopo lo stop del governo portoghese al regime agevolato. A iniziare da Atene: solo il 7% sul proprio assegno previdenziale per un periodo di 15 anni a patto, però, di essere stati residenti fiscali nelper i 5 dei 6 anni precedenti al trasferimento. Basta poi prendere un aereo e spostarsi a Cipro per tagliare ...

...fissa sui redditi da lavoro dipendente fino a 15.000 euro viene equiparata a quella dei. ... fringe benefit(ulteriormente defiscalizzati per genitori con figli) e premi di ...L'isola ha una delle tassazioni più favorevoli per gli assegni deiitaliani: qui si ... Inoltre se la pensione è al di sotto di questa soglia, l'importo è totalmente. Se del mare di ...La CU ha sostituito il vecchio modello CUD, ma continua a essere essenziale per lavoratori dipendenti, pensionati e, in alcuni casi, per lavoratori autonomi. La Certificazione Unica è disponibile ...come pure i redditi di qualsiasi natura in cui sono compresi quelli esenti dalle imposte e quelli soggetti a ritenute alla fonte se superiori a 1.032,91 euro. Sono esclusi solamente i redditi ...