Pd | Schlein | ' domani ricordo Sassoli con gruppo S&D con evento su futuro Ue'

(Di giovedì 11 gennaio 2024) Roma, 11 gen. (Adnkronos) - "Sono passati 2 anni dalla scomparsa di Davide manca tantissimo. Ma la sua eredità è viva per un'Europa sempre più unita e vicina alle persone.lo ricorderemo dalle 9 in Campidoglio con unsuldell'Ue con ilS&D e rappresentanti da 18 paesi". Così Ellysu twitter.

Commenta la segretaria del Pd Elly: "Con Gentiloni ci sentiamo sempre, lui va sempre ... Inizieremo una discussione anchecon Mario Draghi al seminario della Commissione europea: la ...Rivolgo un saluto alla sua famiglia, a sua moglie chesarà con noi in Campidoglio'. Lo afferma la segreteria del Pd, Elly, nel corso di una conferenza stampa nella sede del partito ...(Agenzia Vista) "Non c'è stata alcuna astensione ieri sul supporto all'Ucraina. Ieri il Pd ha votato compattamente la propria risoluzione in ...Roma, 12 gen - “Ci saranno rappresentanti da 18 paesi per gli eventi di commemorazione per la scomparsa di David Sassoli. Domani in Campidoglio ci sarà anche la moglie, Alessandra Vittorini che oggi è ...