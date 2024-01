Pd | Pse commemora Sassoli | far vivere sua eredità contro minaccia sovranista' **

...candidatura alle Europee (e propende per il si') ma intanto lancia la sfida alla segretaria del... Intanto, assicura di lavorare per una maggioranza alternativa a quella attuale (Ppe,, Liberali) ......candidatura alle Europee (e propende per il sì) ma intanto lancia la 'sfida' alla segretaria del... Intanto, assicura di lavorare per 'una maggioranza alternativa' a quella attuale (Ppe,, ...Minuti per la lettura Dopo la conferenza stampa di inizio anno lo scontro politico si è polarizzato tra Giorgia Meloni e Elly Schlein. La sfida tra le due donne che guidano il centrodestra e il centro ...Heavy rainfall and high winds are expected. SOMSD afterschool activities canceled for Tuesday; 2-hour delayed opening for all schools Wednesday ...