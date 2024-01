Pd | Borghi Iv | ' ormai rincorre il M5s | lunare che riformisti rimangano'

Leggi su liberoquotidiano

(Di giovedì 11 gennaio 2024) Roma, 11 gen (Adnkronos) - "Oggi sui giornali si evidenziano i testa-coda che il Pd ha messo in atto: sull'Ucraina, sull'abuso d'ufficio, sulla riforma del patto di stabilità, sull'energia si fa il contrario di quanto sostenuto fino a ieri (e quando si governava il Paese). Sul piano personale sarebbe fin troppo facile per me dire che tutto questo -per dirla con Elly Schlein - lo avevo visto arrivare, facendo scelte conseguenti (e coerenti con una storia personale e politica e con gli impegni assunti in campagna elettorale oggi sbugiardati dal Nazareno)". Lo scrive sui suoi social il senatore Enrico, capogruppo di Italia viva al Senato. "E che queste scelte, alla luce di quanto accade, sono forse oggi ancor più comprensibili a chi legge con animo scevro da faziosità lo sviluppo della politica italiana. Ma qui, ovviamente, il tema va ben oltre questioni politiche ...