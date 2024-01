Paul Thomas Anderson torna con un nuovo progetto con Leonardo DiCaprio e Sean Penn

(Di giovedì 11 gennaio 2024)tornerà con un suoe potrebbe essere il suo tentativo più commerciale che il regista abbia fatto ad oggi, a cui prenderà parte. La Warner Bros. ha dato il via libera alla produzione di un film per il regista ma ilè ancora senza titolo, ma inizierà le riprese il prossimo fine settimana. Il film sarà interpretato dai premi Oscar, oltre che da Regina Hall, ed è basato su una sceneggiatura originale scritta dallo stesso. La notizia è stata data in esclusiva da Deadline. A quanto riporta il magazine, il film sarà ...

In quel momento l'attore non ha voluto rivelare di chi si tratta, ma ora grazie a Variety apprendiamo che il regista in questione èAnderson . Da tempo si vociferava di questa possibile ...Dopo Licorice Pizza, il registaAnderson è pronto per tuffarsi in una nuova avventura ...Dopo il successo di Licorice Pizza, Paul Thomas Anderson è pronto a tornare e lo farà in grande stile. Come infatti rivelato da Deadline, il grande cineasta ...Paul Thomas Anderson tornerà con un suo nuovo progetto e potrebbe essere il suo tentativo più commerciale che il regista abbia fatto ad oggi, a cui prenderà parte Leonardo DiCaprio e Sean Penn. La ...