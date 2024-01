Pattnaggio artistico | Hendrickx domina lo short femminile agli Europei Nona Joos

Leggi su oasport

(Di giovedì 11 gennaio 2024) Termina con un’inedita doppietta belga loprogram individuale, primo evento della seconda giornata dei Campionati2024 di pattinaggio. Sul ghiaccio di Kaunas a posizionarsi in testa è stata infatti Loena, seguita dalla rivelazione di quest’anno Nina Pinzarrone. Un programma realizzato senza alcuna sbavatura quella della Vice Campionessa Mondiale, inaugurato con il triplo flip e proseguito con il doppio axel e con la combinazione triplo lutz (sul quarto)/triplo toeloop, elemento quest’ultimo inserito in zona bonus. Ottenendo nettamente il miglior riscontro sulle componenti del programma la nativa di Turnhout ha raccolto 74.66 (39.93, 34.73), racimolando un distacco di cinque punti sulla compagna di squadra. Nuovo primato personale per Pinzarrone, brava a ...