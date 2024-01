Patrizia Pellegrino su Pietro Garinei | “Donne non partorivano per lui” Balivo si dissocia

Leggi su dilei

(Di giovedì 11 gennaio 2024) Momenti difficili, affrontati con forza e resilienza. CosìPellegrini ha parlato della sua vita a La Volta Buona, il programma del pomeriggio settimanale di Rai 1 condotto da Caterina. Lutti, dolori, l’operazione per guarire da un tumore al rene. L’attrice e showgirl ne ha parlato apertamente e con il sorriso. Durante la chiacchierata nello studio, appuntamento quotidiano di tanti spettatori, ha anche espresso il suo parere, maturato dall’esperienza, sulla figura di, noto regista di spettacolo e commediografo, morto nel 2006. “non ha fatto partorire la maggior parte delledi spettacolo che lavoravano con lui”, ha dichiarato l’attrice e showgirl, “Rinunciavano alla maternità per andare in tour con lui“. Parole dure da ...