Patriarcato | volantini contro le lotte femministe ' Sono un inno alla violenza'

(Di giovedì 11 gennaio 2024) 'Se esistesse il, esisterebbero famiglie sane in cui la donna sarebbe rispettata e protetta; in cui il madre sarebbe ...

“Se esistesse il Patriarcato , esisterebbero famiglie sane in cui la donna sarebbe rispettata e protetta; in cui il madre sarebbe guida ed esempio; ... (luce.lanazione)

'Se esistesse il, esisterebbero famiglie sane in cui la donna sarebbe rispettata e protetta; in cui il madre sarebbe ...... ha fatto notare sui social: "per combattere ildovremmo seriamente mettere in ... ha contestato la distribuzione in una parrocchia di Quarto Oggiaro diche propagandano la ...Una difesa del patriarcato e contemporaneamente un attacco a quella che viene definita “l’ideologia malata femminista”: a Monza il PD denuncia la presenza di volantini attaccati abusivamente e chiede ...L'associazione di estrema destra Evita Perón in Rete ha appeso manifesti inammissibili sui muri di alcune città italiane ...