Patria potestà revocata a padre assente | una sentenza storica sul tema genitorialità

sentenza storica del tribunale di Venezia contro un Padre , che avendo “dimenticato” i figli non pagando il mantenimento e non interessandosi alle ... (quifinanza)

Si disinteressa dei figli : padre perde la patria potestà sui minori

Non ha avuto contatti con i figli per anni, non ha versato gli alimenti e si è disinteressato di loro: il giudice stabilisce l'adottabilità dei ... (ilgiornale)