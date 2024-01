Paragone e il bluff di Bruxelles | Mi tengo stretta la narrazione anti-Ue

Leggi su iltempo

(Di giovedì 11 gennaio 2024) Leggendo i giornali di ieri mi sono ritrovato candidato alle Europee con la Lega assieme al generale Roberto Vannacci e al magistrato Luca Palamara. Un tridente d'attacco che Salvini metterebbe in campo per andare a. Per quel che mi riguarda la notizia è completamente falsa e destituita di qualsiasi ragionevole fondamento, del resto solo qualche giorno fa avevo annunciato le mie dimissioni a segretario di Italexit preannunciando anche il mio ritorno al giornalismo. Avevo altresì detto che non volevo generare confusioni agli occhi dei telespettatori che mi guardano in televisione, dei lettori che mi leggono su questo giornale e su Libero, e a coloro che mi avevano votato o che comunque mi seguivano come politico. Mi ero dimesso convintamente per evitare il dubbio se il mio parlare fosse da politico o da giornalista. Non so se il generale Roberto Vannacci ...