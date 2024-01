Paolo Bonolis racconta la sua esperienza paranormale | “In casa avevo un fantasma | ecco cosa faceva” VIDEO

(Di giovedì 11 gennaio 2024) Pubblicato il 11 Gennaio, 2024 Qualche mese faaveva paventato l’ipotesi di lasciare la tv, che ha mandato in tilt i suoi fan, ma nonostante tutto continua ad essere uno dei volti più amati del piccolo cubo catodico. Recentemente su TikTok ha aperto una sessione di domande e risposte con i suoi fan e, con grande schiettezza, ha ricordato un episodiodel suo passato relativo ad un, che per un periodo di tempo sarebbe stato suo compagno die ilDurante una diretta social un follower gli ha chiesto se davvero ha avuto unine lui senza peli sulla lingua ha risposto così: “Sì. Il primo appartamento in cui ho vissuto da solo l’ho comprato ...

Mor Beye è l' Horror di Avanti un Altro 2024 . L'uomo popola il salottino del quiz show condotto dacon Luca Laurenti già da qualche edizione. Sul web non si hanno molte notizie su di lui. Nella puntata andata in onda mercoledì 10 gennaio 2024 su Canale 5, ha posto alla concorrente ...... Francesco Facchinetti , i Jalisse, i Matia Bazar , Mietta, Riccardo Fogli , Sabrina Salerno , Sal Da Vinci, Wilma Goich, Povia tra i comici Andrea Roncato , tra i conduttori,, Piero ...Verità o leggenda Sui fenomeni paranormali se ne sentono tante, ma il racconto di Paolo Bonolis colpisce per la sua schiettezza. Durante una diretta social il conduttore ha raccontato un'esperienza ...Nel noto programma condotto da Paolo Bonolis, la classe 1983 fa parte del cast che va regolarmente in onda: nell’ultimo periodo è stata la “Miss” del game show. La romana, dopo aver preso parte ad un ...