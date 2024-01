Paola Cortellesi e il monologo alla Luiss sul sessismo nelle fiabe

(Di giovedì 11 gennaio 2024) Intanto domina ancora i botteghini, personaggio italiano degli ultimi mesi sta conquistando tutti i record grazie al suo film “C’è ancora domani”. Intanto, l’attrice e regista è stata ospite dell’Università dia Roma e ha parlato delche c’è spesso. «Biancaneve faceva la colf ai sette nani – poi aggiunge – Siamo sicuri che se Biancaneve fosse stata una cozza il cacciatore l’avrebbe salvata lo stesso?». «Perché il principe ha bisogno di una scarpetta per riconoscere Cenerentola, non poteva guardarla in faccia?». Il numero uno della Luis, Luigi Gubitosi, ha detto: “Diritti, inclusione e sostegno al merito sono i valori che cerchiamo di trasmettere ogni giorno ai nostri studenti e che trovano, in...

"Un Nastro d'Argento quest'anno già annunciato per il Cinema e per l'exploit di un film straordinario come C'è ancora domani - ricorda a nome del Direttivo la Presidente, Laura Delli Colli - Nastro dell'Anno per il Documentario a Mario Martone, grande autore che con curiosità e passione ha firmato nel 2023 il racconto affettuosamente inedito di Laggiù qualcuno mi ama, dedicato a Massimo Troisi. Paola Cortellesi svela in un monologo i luoghi comuni sulle donne nelle fiabe: "Perché i personaggi femminili devono sempre essere salvati".