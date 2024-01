Pallanuoto | Carlo Silipo | “Volevamo la finale Italia-Grecia è la partita della vita”

(Di giovedì 11 gennaio 2024) L’è stata sconfitta dall’Olanda per 7-6 nella semidegli Europei 2024 difemminile. Il Setterosa ha lottato testa a testa contro le Campionesse del Mondo, sostenute dal pubblico di casa che ha gremito l’impianto di Eindhoven, e avrebbe meritato ben altra sorte. Le azzurre hanno disputato una prova di assoluto spessore sul fronte difensivo, mentre in attacco è mancato un pizzico di fortuna. Un arbitraggio non così limpido ha indubbiamente penalizzato la nostra Nazionale, che ora affronterà lanell’incontro che metterà in palio la medaglia di bronzo e anche il pass per le Olimpiadi di Parigi 2024. Il CTha analizzato laai microfoniRai: “È stata unanon bella da vedere, ...

Il Setterosa non stecca al debutto e batte in scioltezza Israele per 20-11 nel primo match dei Campionati Europei 2024 di Pallanuoto ad Eindhoven, ... (oasport)

La diretta testuale live di Italia - Olanda , s emifinale degli Europei femminili 2024 di, in corso di svolgimento ad Eindhoven fino a sabato 13 gennaio. Il Setterosa diSilipo, dopo aver superato di misura l'Ungheria, torna in acqua per affrontare un'altra grande ...Tutto pronto per Italia - Olanda , s emifinale degli Europei femminili 2024 di, in corso di svolgimento ad Eindhoven fino a sabato 13 gennaio. Il Setterosa diSilipo, dopo aver superato di misura l'Ungheria, torna in acqua per affrontare un'altra grande ...L'Italia è stata sconfitta dall'Olanda per 7-6 nella semifinale degli Europei 2024 di pallanuoto femminile. Il Setterosa ha lottato testa a testa contro le Campionesse del Mondo, sostenute dal pubblic ...L'aveva detto Carlo Silipo, da buon profeta (e soprattutto da buon addetto ai lavori), si era sbilanciato dopo il quarto di finale con l'Ungheria: "Andiamo a conquistarci la finalissima con la Spagna" ...