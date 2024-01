Pallanuoto | ancora la maledizione Olanda | il Setterosa si giocherà le Olimpiadi nella finalina con la Grecia

Leggi su oasport

(Di giovedì 11 gennaio 2024) Giocare alla pari delle campionesse del mondo, a casa loro, non è assolutamente banale. Purtroppo però non vale una vittoria: si fermauna volta in semifinale, così come nelle ultime due manifestazioni importanti, il cammino del. Agli Europei difemminile di Eindhoven l’Italia sbatte sull’, le padrone di casa vincono per 7-6 al termine di una partita bellissima e ricca di intensità. Per illa magra consolazione sarà quella dellaper il bronzo: in palio però c’è qualcosa in più, infatti la sfida con lavarrà anche il pass olimpico per Parigi 2024, visto chee Spagna, le due finaliste, ce l’hanno già in tasca. Primo quarto di grande intensità difensiva da parte del ...