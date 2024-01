Pallanuotisti accusati di stupro | emerge il peggio | filmarono rapporto con una minorenne

(Di giovedì 11 gennaio 2024) Nuovi guai per i due giovani, già indagati dalla Procura di Genova perdi gruppo e lesioni nei confronti di una 21enne, dopo una serata trascorsa in discoteca. I due sonoanche di revenge porn nei confronti di un’altra ragazza,all’epoca dei fatti.Leggi anche: Ragazza violentata da due, la testimonianza della vittima: “Mi giravano e mi muovevano come una bambola” Secondo quanto si apprende, la ragazza sarebbe stata filmata a sua insaputa mentre consumava rapporti sessuali consensuali con i due. Poi le sue fotografie, “riconducibili alla nozione di materiale pedo-pornografico” secondo la Procura di Genova, sarebbero state cedute all’amico dall’autore del video. La nuova accusa di revenge porn contro i ...

Sonoanche di revenge porn nei confronti di una ragazza minorenne all'epoca dei fatti i dueliguri già indagati dalla Procura di Genova per stupro di gruppo e lesioni nei confronti ...Motivo per cui gli atleti sonoanche di revenge porn. "Stupro di gruppo e revenge porn". Dueindagati a GenovaSono accusati anche di revenge porn nei confronti di una ragazza minorenne all'epoca dei fatti i due pallanuotisti liguri già indagati dalla Procura di Genova per stupro di gruppo e lesioni nei ...La serata in discoteca si è conclusa con un invito a casa. E lì, tra le mura dell’appartamento, si sono consumate le violenze ai danni di una studentessa universitaria 22enne, conosciuta nel locale, a ...