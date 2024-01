Pallamano | Europei Maschili 2024 | Francia e Germania iniziano i loro percorsi vincendo nettamente

(Di giovedì 11 gennaio 2024) Glidisono ufficialmente iniziati. L’evento continentale che si terrà innelle prossime settimane ha visto, nella giornata inaugurale, giocarsi due match. Ecco come sono andate le cose. Davanti al pubblico record di 53.000 persone, all’interno della MERKUR SPIEL-ARENA di Dusseldorf, laha regolato senza troppi problemi 39-29 la Macedonia del Nord iniziando con il piede giusto il proprio percorso. Nel match serale invece, i padroni di casa teutonici, galvanizzati dalla cornice più importante di sempre nella storia della, si sono imposti 27-14 sulla Svizzera. Entrambi i match facevano parte dell’agenda del Gruppo A, mentre da domani verranno aperte le programmazioni anche degli altri gironi. Alle 18, in ...

