Palermo | da Ranocchia a Belotti | mille nomi di mercato ma ancora nessuna ufficialità

Filippo, attualmente in prestito all' Empol i, è ad un passo dal. Il centrocampista si trasferirà in Sicilia per 3 milioni di euro. Alla Continassa risuonano anche le sirene arabe.I soldi per comprare il portoghese arrivano dalla cessione dial. ' I bianconeri, inoltre, riceveranno anche il 20% dalla cessione di Dragusin . Ieri sera ci sono stati dei colpi di ...Come al solito, gennaio è il mese dei sogni. Delle incertezze. A volte, delle delusioni. Parliamo della sessione invernale di calciomercato, quella dove chi ha.Restano in stand by le operazioni principali su cui sta lavorando la società. Per l’arrivo di Filippo Ranocchia è questione di dettagli ma sul mercato e dopo un paio di episodi sfortunati (Prati poi ...