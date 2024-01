Oroscopo Branko giovedì 11 Gennaio 2024 | Capricorno ottimista

Leggi su zon

(Di giovedì 11 gennaio 2024) L’diper oggi,11Ariete Cari Ariete, non sarà facile tenere a bada gli istinti nella giornata di oggi, 11. In particolare per quanto riguarda il lavoro. Toro Il novilunio insarà foriero di belle novità e porterà con sè delle belle notizie. Gemelli Cari Gemelli, grazie alla ottima posizione della Luna sarete decisamente più sensuali e passionali del solito. Cancro La Luna in opposizione non vi gioverà affatto, anzi sarà motivo di discussioni e di tensioni. Sarete particolarmente nervosi e intolleranti Leone Cari amici del Leone, secondo l’didi oggi, 11, il novilunio invi gioverà ...