‘Orizzonti Pokémon’ | la nuova serie a febbraio su Boing

(Di giovedì 11 gennaio 2024) Laattesissimaanimata Pokémon, Orizzonti Pokémon, approderà in Italia ain esclusiva Prima TV su(canale 40 del Digitale Terrestre). Con una trama completamente inedita, laOrizzonti Pokémon segue le avventure mozzafiato che i due protagonisti, Liko e Roy, intraprenderanno con i loro compagni Pokémon, Sprigatito e Fuecoco. Insieme incontreranno fantastici personaggi, tra cui Friede e Capitan Pikachu, e scopriranno i misteri del mondo dei Pokémon. «Siamo estremamente entusiasti di questapartnership conche porterà la nostraanimata, Orizzonti Pokémon, ai fan italiani. – ha detto Peter Murphy, Senior Marketing Director di The Pokémon Company International – Sappiamo che i fan ...

