Ordine d’arrivo sci alpino | risultati discesa Wengen 2024 | Marco Odermatt vince | quarto Florian Schieder

(Di giovedì 11 gennaio 2024) La primalibera maschile sulle nevi di, in Svizzera, valevole come gara della Coppa del Mondo 2023-di scivede il dominio del padrone di casa elvetico, primo in 1’43?32, davanti al transCyprien Sarrazin, secondo con un distacco di 0?58, ed al norvegese Alekander Aamodt Kilde, terzo con un ritardo di 0?81. In casa Italia si registrano la quarta posizione dia 0?94, la quinta di Dominik Paris a 1?05 e la settima di Mattia Casse a 1?24, ma va a punti anche Christof Innerhofer, 18° a 2?02. Restano fuori dai 30 invece Nicolò Molteni, 43° a 3?52, Guglielmo Bosca, 45° a 3?54, Pietro Zazzi, 47° a 3?56, e Benjamin Jacques Alliod, 57° a 4?53. Classifica Coppa del Mondo sci ...