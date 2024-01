Operazione antidroga nel Teramano | 13 arresti al termine di un blitz dei Carabinieri

Leggi su abruzzo24ore.tv

(Di giovedì 11 gennaio 2024) Caserta - Nell'ambito di un'ampia, scattata nelle prime ore del mattino, idella Compagnia di Santa Maria Capua Vetere hanno eseguito le misure cautelari emesse dal Gip del tribunale locale. Un totale di 13 persone, residenti a Castel Volturno e in vari centri delle province di Caserta, Salerno e Teramo, sono state arrestate con l'accusa di traffico di sostanze stupefacenti. L'azione, che ha coinvolto ben 100 uomini supportati da 40 mezzi e 20 militari delle squadre speciali Sos, è stata caratterizzata da perquisizioni e sequestri di stupefacenti. Quattro unità cinofile specializzate sono state impiegate per la ricerca di droga, armi ed esplosivi. Dei 13 arrestati, solo cinque sono di nazionalità italiana e sono stati catturati in località del Casertano e nelle province di Teramo e Salerno, non a Castel ...