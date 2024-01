Omicidio Ugo Russo | esperimento giudiziale con l’arma sequestrata

(Di giovedì 11 gennaio 2024) Tempo di lettura: 2 minutiSarà utilizzata la stessa pistola, quella d’ordinanza, e il materiale usato dall’Fbi per simulare un cranio umano, nell’disposto nell’ambito del processo sull’di Ugo, il 15enne ucciso da un carabiniere, la notte del 29 febbraio 2020, a Napoli, mentre, armato di una replica di una pistola e insieme con un complice, stava tentando di rapinare l’orologio al militare. Nel corso dell’udienza di ieri, la Corte di Assise di Napoli ha affidato l’incarico al perito Emanuele Paniz il quale, già nell’incidente probatorio aveva individuato l’ogiva che ha provocato la morte. In quell’occasione, però, non venne tenuto conto dell’impatto dell’ogiva su uno stipite presente in via Generale Orsini, successivo a quello sul casco del giovane che ...

