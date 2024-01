Omicidio-suicidio in Trentino | uccide la compagna e si impicca 

E' accaduto nel Comune della Valfloriana, l'uomo ha accoltellato l'ex alla gola poi si è tornato a casa e si è tolto la vita Ha ucciso la ex compagna accoltellandola alla gola e poi una volta tornato ...Dopo che le indagini si erano concentrate inizialmente su un possibile, a finire in manette per l'della donna il marito ed ex vigile del Fuoco, Aldo Rodolfo Di Nunzio, di 71 anni. ...Un 45enne ha ucciso la compagna 37enne a coltellate e poi si è tolto la vita. È accaduto a Montalbiano, frazione di Valfloriana, in Trentino.(Adnkronos) - Ha ucciso la ex compagna accoltellandola alla gola e poi una volta tornato a casa sua si è suicidato. E' accaduto nel Comune della Valfloriana, in provincia di Trento. L'uomo, 45 anni, e ...