Oltre Tortora | la verità sulle accuse a Olindo e Rosa | l' affondo di Roberta Bruzzone

(Di giovedì 11 gennaio 2024) «Una delle consulenze che è stata depositata è a mia firma». La criminologaè una dei 57 consulenti di parte diBazzi eRomano. È anche una che non molla,. Testarda (forse), determinata (sicuramente): sul caso della strage di Erba lavora dal 2009 e lo fa senza ricevere indietro un euro.Dottoressa, c'è l'ok all'udienza di revisione del processo. Come ci siete riusciti? «Abbiamo seriamente messo in discussione tutto. Dalla micro-traccia sul battitacco che a nostro modo di vedere è stata acquista con modalità non accettabili anche per l'epoca, alla testimonianza di Mario Frigerio resa in ospedale che è frutto di una rielaborazione successiva, fino all'impossibilità della signora Cherubini di gridare, col tipo di lesioni che aveva, e che ...

... chea prendere parte al featuring nel brano Serie B ha collaborato attivamente agli arrangiamenti e alla co - produzione del brano In equilibrio. Prodotto da Daniele Mafio, gia' ...Strage Erba, Bruzzone: 'Sono convinta dell'innocenza di Rosa e Olindo' Tutto da rifare, il processo sulla strage di Erba è nullo e la colpevolezza di Rosa e Olindo è stata messa in discussione. La ...Sempre con decorrenza da luglio, si interrompono le compensazioni orizzontali nei confronti dei contribuenti con debiti non regolarizzati e con termini scaduti per un valore di oltre 100mila euro. Nei ...La criminologa, autrice di una delle consulenze decisive per la revisione del processo: "Dentro quella casa non c'erano Rosa e Olindo ma altri" ...