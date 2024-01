Oltre 500 bambini e 42 squadre per la ‘Carisma Cup – Memorial Alfonso Ragone’

Leggi su anteprima24

(Di giovedì 11 gennaio 2024) Tempo di lettura: 2 minutiGiovani e sport, nel ricordo del compiantoRagone, ex calciatore di Urban, Audax ed Olympic Salerno scomparso prematuramente a soli 32 anni. Si è svolta così, grazie alla partecipazione di 42giovanili e di500 giovani atleti dai 6 ai 12 anni, la seconda edizione della “Carisma Cup – MemoriaRagone”, promossa dall’Olympic Salerno, compagine militante nel campionato di Prima Categoria e dall’Agenzia Carisma di Aurelio Dente, realtà di riferimento nel settore assicurativo e da sempre impegnata sul territorio con iniziative legate allo sport e al sociale. Sono scese in campo le categorie connati dal 2018 al 2012: Under 6, Under 7, Under 8 e Under 9 a 6; Under 10 e Under 11 a 7; Under 12 a 9. La formula amichevole e solidale del torneo ha ...