Olbia | la truffa da 5 milioni di euro sul Superbonus

(Di giovedì 11 gennaio 2024) La Guardia di Finanza ha smantellato un sistema illecito per emettere false fatture allo scopo di giustificare spese mai sostenute per i lavori del. La tecnica, che comprendeva il coinvolgimento di due società con sede legale a Roma, prevedeva unada 5diin crediti fiscali. Le fiamme gialle hanno arrestato e posto ai domiciliari tre persone per emissione di fatture per operazioni inesistenti eai danni dello Stato. Tra i coinvolti un tecnico professionista incaricato delle dichiarazioni dei lavori e i due legali rappresnentanti delle due società. La Gdf ha anche confiscato 400 miladi società riferibili agli indagati. Le indagini sono partite nel 2022. Alcuni proprietari di diversi appartamenti che si trovano all’interno di condomini a ...

...crediti fiscali sono stati trovati recentemente dalla Guardia di Finanza diche hanno arrestato tre persone, ora ai domiciliari, per emissione di fatture per operazioni inesistenti e...... per i delitti di emissione di fatture per operazioni inesistenti eaggravata ai danni dello Stato. L'indagine, sviluppata dal Gruppoe diretta dalla Procura della Repubblica di Tempio ...