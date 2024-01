Olaf Scholz denuncia il piano di Afd contro gli immigrati | ' Proteggiamo tutti | al di là del colore della pelle'

(Di giovedì 11 gennaio 2024)hato su X unmesso a punto dagli estremisti di destra per il rimpatrio forzoso degliche vivono in Germania: "Non permetteremo a nessuno di differenziare il "noi" ...

ha denunciato su X un piano messo a punto dagli estremisti di destra per il rimpatrio forzoso degli immigrati che vivono in Germania: "Non permetteremo a nessuno di differenziare il "noi" ...Sebbene molte aree siano state bloccate a causa delle proteste dei trattori, i Verdi, partner della coalizione del Cancelliere, si oppongono a ulteriori modifiche al compromesso di ...Olaf Scholz ha denunciato su X un piano messo a punto dagli estremisti di destra per il rimpatrio forzoso degli immigrati che vivono in Germania: «Non permetteremo a nessuno di differenziare il “noi” ...Negli ultimi giorni, hanno avuto ampio risalto mediatico le proteste degli agricoltori in Germania che hanno manifestato il loro dissenso contro il taglio dei sussidi sul gasolio e contro il ...