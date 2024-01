Odermatt vince la sua prima discesa a Wengen | 4^ Schieder

Leggi su agi

Lavittoria inlibera del 'Lauberhorn', la trentesima vittoria in carriera, la sesta in questa stagione. Marco, ai piedi dell'Eiger nei luoghi dove a metà degli anni '60 nacque la Coppa del mondo, ha dettato la sua legge, quella del più forte, dello sciatore più completo. Nellalibera di, recupero di quella di Beaver Creek annullata il primo dicembre scorso, il campione svizzero ha vinto dopo 1'43"32 di gara. L'ultimo successo elvetico anella disciplina 'Reginà era stato quello del 18 gennaio 2020 di Beat Feuz. Secondo Cyprien Sarrazin a 58 centesimi: il francese in questa stagione si era imposto nell'ultima, quella di Bormio. Terzo a 81 centesimi il norvegese Aleksander Aamodt Kilde.