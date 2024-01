Nuovo femminicidio Uomo uccide la compagna poi si impicca

(Di giovedì 11 gennaio 2024)femmincidio; questa volta siamo in Trentino a Montalbiano. Un, Igor Moser, 46 anni, ha ucciso la, Ester Palmieri, di 38 anni poi si è tolto la vita,ndosi in una località poco lontano da casa. La coppia aveva tre figli, dai 5 ai 9 anni. Sembra che i due fossero in fase di separazione.

Uccide la compagna e poi si toglie la vita. È successo nel Comune di Valfloriana, in Trentino. Dalle prime ricostruzioni, l'uomo, di 45 anni, ha ucciso la propria compagna, di 37 anni, in un'... Le indagini dei carabinieri tra Valfloriana, dove è stato scoperto il corpo di lei, e Molina di Fiemme, dove è stato trovato il cadavere dell'uomo ...