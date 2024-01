Nuovo anno | nuove idee manicure! Tra i colori più di tendenza | il blu ipnotico e passepartout | nuance protagonista del 2024 secondo Pinterest Ecco tre ispirazioni nail art da copiare subito

L’ITER. Il testo in discussione in Parlamento. Multe più salate per chi usa lo smartphone al volante. Il ministro Salvini: «Salverà vite, quindi ... (ecodibergamo)

I ministri dei due Paesi si incontrano due volte l'per un ritiro congiunto. L'ultima edizione ... 'Sostenitore dell'amicizia franco - tedesca' A parte l'insolito background delPrimo ministro,...... come hanno riferito l'scorso The Times e Handelsblatt. L'inversione di rotta può essere letta ...ha fatto marcia indietro e le esportazioni di prodotti per la difesa raggiungeranno un...Il 2023 ha decretato nuovamente il successo di una band che paradossalmente ... Oggi il nome probabilmente dirà poco all’ascoltatore medio, ma a fine anni ’70 divennero un caso in Inghilterra, ...Bene anche il Topix della borsa di Tokyo, salito al nuovo record degli ultimi 33 anni. La borsa di Seoul avanza dello 0,43%, dopo la decisione della banca centrale della Corea del Sud di lasciare i ...