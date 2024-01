Nuove Grane a Uomini e Donne | Maria De Filippi Sbotta Furiosa!

(Di giovedì 11 gennaio 2024) L’ultima puntata diha vistoDere come non ci fosse un domani. La conduttrice non ne può più. Ecco cosa è successo nello studio di! #Nel recente episodio di “”,De, la nota conduttrice televisiva, si è trovata al centro di un acceso dibattito con alcuni dei protagonisti del programma. In un momento di tensione, ha espresso la sua franca opinione su Alessandro Vicinanza, Cristina Tenuta e Tina Cipollari. De, nota per la sua schiettezza, ha criticato sia Vicinanza che Tenuta per il loro comportamento ambiguo. Ha poi rivolto la sua attenzione a Tina ...

