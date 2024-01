Nuove assunzioni per gli enti territoriali del Sud

Avere la possibilità di lavorare in Lamborghini è un sogno per molti addetti del settore automobilistico. Per questo motivo sarà di certo ben ... (quifinanza)

E con la previsione didi alti profili professionali, circa 500 persone, con ricadute positive sui fornitori e sull'intera filiera dell'automotive dell'Emilia - Romagna. Questo, in ...... l'11 gennaio 2024 alle ore 11 webinar di Q&A sul piano distraordinarie per la politica di coesione Con l'obiettivo di diffondere ulteriormente l'opportunità e stimolareadesioni da ...L’elettrificazione non interessa solamente i marchi con vendite di massa, ma anche quelli premium e d’élite. È il caso di Lamborghini, che è pronta ad effettuare l’investimento più grosso della propri ...Programma Nazionale Capacità per la Coesione: l'11 gennaio 2024 alle ore 11 webinar di Q&A sul piano di assunzioni straordinarie per la politica di coesione Con l'obiettivo di diffondere ulteriormente ...