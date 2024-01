(Di giovedì 11 gennaio 2024) . Arriverà fino a 260 euro l’anno per i lavoratori e i pensionati con unmedio il beneficio dellacurvadisegnata dal governo per il 2024 . Uno sconto che varrà fino ai 50.000 euro, perché appena superata questa soglia scatterà un taglio delle detrazioni fiscali di 260 euro che di fatto...

nuova Irpef , la simulazione : ecco le cifre per ogni fascia di reddito con la nuova aliquota . Arriverà fino a 260 euro l’anno per i lavoratori e i ... (feedpress.me)

nuova Irpef , la simulazione : ecco le cifre per ogni fascia di reddito con la nuova aliquota . Arriverà fino a 260 euro l’anno per i lavoratori e i ... (feedpress.me)

... lettera d, DPR 380/2001) e non nellacostruzione. Con l'introduzione del DL 76/2020 , noto ...è destinato sia ai contribuenti soggetti all' Imposta sul Reddito delle Persone Fisiche () sia ...'Abbiamo ereditato una situazione complicata ma siamo riusciti ad invertire la rotta dando... ma anche all'eliminazione dell'aliquotadel 25%', prosegue Fazzolari. A una domanda su cosa ...Leggi la dura presa di posizione di Cgil, Cisl e Uil sulla controversa tassa per i frontalieri introdotta nella Legge di Bilancio 2024. Scopri le argomentazioni sindacali contro questa imposta e le im ...Per chi ha avuto più sostituti di imposta nel corso del 2023, nel 2024 avrà più di una Certificazione Unica (Cu). Questa situazione fa correre il rischio di pagare un debito nel 730/2024.