Notifica pubblici proclami

...hanno aggiornato i propri contatti nella sezione "Gestione consensi" di MyInps ricevono la...il servizio sarà disponibile anche per i neopensionati iscritti alle casse dei dipendenti. ......hanno aggiornato i propri contatti nella sezione "Gestione consensi" di MyInps ricevono la...il servizio sarà disponibile anche per i neopensionati iscritti alle casse dei dipendenti. ...Strumenti multimediali proattivi che introducono un nuovo paradigma di dialogo tra cittadino e Istituto La strategia di evoluzione e digitalizzazione messa a punto dall'Inps comprende lo sviluppo di n ...Riccardo Pirrone, social media manager dell’agenzia funebre: "Se evadi le tasse sei perdonato, se giochi con la beneficenza accade il finimondo”. Come si risale una volta toccato il fondo “Serve un c ...