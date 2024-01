Nordio | “Su esternazioni magistrati valutiamo interventi legislativi”

(Di giovedì 11 gennaio 2024) Pubblicato il 11 Gennaio, 2024 (Adnkronos) –per mettere un freno alledeie silenzio sul caso Pozzolo perché "sono in corso indagini" e "mi inchino davanti al segreto istruttorio". Così il ministro della Giustizia Carlo, rispondendo oggi, 11 gennaio, al question time in Senato. "Per quanto riguarda ledei– ha dettorispondendo a una interrogazione di Forza Italia sull’utilizzo dei social network da parte dei– stiamo valutando anche, perché hanno raggiunto un livello di intollerabile di denigrazione dell'intero corpo della magistratura". "E' un minimo di buon senso – ha affermato ...

Roma, 5 dic. (Adnkronos) - “ ribadiamo la richiesta di avere il ministro Nordio in aula. Lo avevamo chiesto prima e ribadiamo ora la richiesta per ... (liberoquotidiano)

(Adnkronos) – interventi legislativi per mettere un freno alle esternazioni dei magistrati e silenzio sul caso Pozzolo perché "sono in corso ... (periodicodaily)

Esternazione magistrati "Per quanto riguarda ledei magistrati - ha dettorispondendo a una interrogazione di Forza Italia sull'utilizzo dei social network da parte dei magistrati ...... detto e promesso", ha aggiunto. Sulledei magistrati "stiamo valutando anche degli interventi legislativi, perchè hanno raggiunto livelli di intollerabile denigrazione dell'...Interventi legislativi per mettere un freno alle esternazioni dei magistrati e silenzio sul caso Pozzolo perché “sono in corso indagini” e “mi inchino davanti al segreto istruttorio”. Così il ministro ...ROMA (ITALPRESS) – “L’Europa non ci chiede l’introduzione o la reintroduzione del reato di abuso d’ufficio, ci chiede di combattere la corruzione in tutte ...