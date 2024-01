“Non vedo uno stereotipo dell’oggetto sessuale in questa foto Vedo una donna il cui corpo ha superato più dolore di quanto immaginiate” | il post di FKA Twigs

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 11 gennaio 2024) L’Advertising Standards Authority britannica è intervenuta per bloccare la diffusione di uno scatto di una campagna pubblicitaria di Calvin Klein del 2023. In seguito alla denuncia di due persone per “eccessiva sessualizzazione”, ladella musicista FKA– spiega la BBC – è stata bloccata perché “porta l’attenzione dello spettatore suldella modella e non sull’abbigliamento pubblicizzato”. Non solo ma si concentra sulle “caratteristiche fisiche” della cantante che diventa quindi “come un oggettostereotipato. Siamo perciò giunti alla conclusione che si tratti di un annuncio pubblicitario irresponsabile che può causare grave offesa”. E FKAha reagito sul suo profilo Instagram affermando di non vedere alcuno “...