Non possumus Le Chiese d' Africa dicono no a Francesco sulla benedizione delle coppie gay

(Di giovedì 11 gennaio 2024) La lettera dell'arcivescovo di Kinshasa Ambongo è un salto di qualità dell'opposizione al Papa. Non più uno sparuto numero di tradizionalisti, ma un intero continente, uno dei pochi in cui il cattolicesimo è in forte crescita. Numeri alla mano, una posizione che può influenzare anche gli equilibri del Conclave

È infatti un coro, quello dei, cheè innalzato dai soli presuli antibergogliani in pensione, come l'arcivescovo statunitense Charles Joseph Chaput, l'arcivescovo argentino Héctor ...Ma quando i comunisti volevano decidere chi dovesse essere nominato alla carica ecclesiastica, il Primate pronunciò le famose parole in latino: '' (possiamo). La reazione di comunisti ...La lettera dell'arcivescovo di Kinshasa Ambongo è un salto di qualità dell'opposizione al Papa. Non più uno sparuto numero di tradizionalisti, ma un intero ...