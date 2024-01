Non c’è pace per il torrente Castro

Leggi su lortica

(Di giovedì 11 gennaio 2024) Tempo fa abbiamo segnalato l’abbandono di uno scooter elettrico nelvicino alla zona del Mc Donald, ma i danni sembrano essersi moltiplicati. Infatti il monopattino e relative batterie sono ancora a mollo, e sappiamo essere molto tossiche per la flora e la fauna. In quel tratto infatti uccelli e pesci nuotano nelle acque e vengono a contatto con le sostanze tossiche rilasciate. Il mercurio contenuto in quelle batterie è sufficiente a contaminare, secondo studi scientifici, almeno 1.000 litri d’acqua. Ma il Comune è a conoscenza della situazione? Se si, perché non è ancora intervenuto? Peraltro sempre nei pressi, le reti di recinzioni sono rotte, causando pericolo per chi vi passa vicino, e poi ci sono resti di pasti del fast food di persone che scavalcano e mangiando, lasciano montagne di sudicio a terra. Ora che la fregola della Città ...