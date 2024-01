Nome nuovo per il centrocampo del Napoli | arriva dalla Premier League | ancora duello con la Juve

Leggi su spazionapoli

(Di giovedì 11 gennaio 2024) Continua ilntus sul mercato. Uncentrocampista, dopo Lazar Samardzic, sarebbe conteso fra le due squadre. Una giornata all’insegna della vecchia rivalità frantus quella vissuta quest’oggi. Dopo numerose settimane di trattativa per Lazar Samardzic infatti, gli azzurri sarebbero stati beffati in pieno proprio dai bianconeri, inseritisi in corsa per il giocatore facendone saltare la trattativa ai partenopei. De Laurentiis, Meluso e Micheli hanno dunque virato su nuovi profili per sopperire a tale sgarbo, partendo da Barak e culminando con Hamed Traore. A questi due sarebbe però stato accostato unproveniente, in grado di nascondere ...