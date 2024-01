(Di giovedì 11 gennaio 2024) La recente pubblicazione dei documenti sul caso, a seguito di un’ordinanza del giudice di New York, ha scatenato molte fantasie. Tra queste, la presenza diquale complice di atti osceni insieme al finanziario defunto suicida nel 2019. Secondo un documento, riportante un interrogatorio, un testimone avrebbe raccontato che al fisicopiaceva guardare dei nani nudi mentre risolvevano equazioni matematiche complesse con una lavagna troppo alta. Altri, condividendo il presunto screen del documento, parlano del fisicoin una «dei”». Per chi ha fretta Il testo diffuso tramite uno screen nonpresente nei documenti rilasciati dal giudice di New York. Il testo ...

Secondo un documento, riportante un interrogatorio, un testimone avrebbe raccontato che al fisicoHawking piaceva guardare dei nani nudi mentre risolvevano equazioni matematiche complesse con ...... che hanno goduto di un'atmosfera molto intima, ascoltando brani come " Stray Cat Blues ", "... Alla presenza di Tom Petty, Neil Young, Sheryl Crow, Johnny Depp,Stills e Eddie Murphy tra il ...Il testo diffuso online non risulta in nessuno dei documenti rilasciati dal giudice di New York La recente pubblicazione dei documenti sul caso Epstein, a seguito di un’ordinanza del giudice di New Yo ...Lo confermano le responsabilità affidate a Shaquille O’Neal e Allen Iverson per far crescere il basket di Reebok, o l’ascesa di Stephen ...