No | il fondatore del WEF non vuole massacrarci con la geoingegneria

(Di giovedì 11 gennaio 2024) Il 10 gennaio 2024 la redazione di Facta ha ricevuto una segnalazione via WhatsApp che chiedeva di verificare un video condiviso lo stesso giorno su Facebook, che rilancia un reel pubblicato su Instagram. Nel video compare Klaus Schwab,e presidente del World Economic Forum (WEF), mentre in inglese pronuncia queste parole: «la storia è davvero a un punto di svolta, i sistemi energetici globali, quelli di produzione alimentare e le catene di approvvigionamento saranno profondamente influenzati, in tempi di crisi il ruolo dei governi è più importante e rilevante che mai, le sfide profonde per l’umanità come il cambiamento climatico sono interconnesse a livello globale e richiedono risposte collaborative». Nel video compaiono in sovraimpressione alcune frasi in italiano: «in poche parole siamo alla svolta per la dittatura in Occidente», «o ubbidite, o ...