Nickelodeon annuncia i nuovi episodi e il finale di ‘Danger Force’

Leggi su funweek

(Di giovedì 11 gennaio 2024) Il nuovo anno porta tante novità su(Sky 605), brand di Paramount dedicato ai bambini e ragazzi. Sono, infatti, in arrivo idella terza stagione di Danger Force, serie spin-off di Henry Danger in onda dal lunedì al venerdì alle 19, a partire dal 15 gennaio. Immagine da Ufficio StampaLEGGI ANCHE: — Le ‘Maratone delle Amiche’: Skye e Dora protagoniste su NickJr Le nuove avventure vedranno Capitan Man e la sua allegra banda di supereroi alle prime esperienze da paladini della giustizia. Questicostituiranno la chiusura della terza e ultima stagione, culminando con il doppiointitolato La battaglia per Swellview, programmato per il 26 gennaio alle 19:00. Nel, una cometa minaccerà Swellview, e Capitan Man ...